Роналду приступил к тренировкам с "Реалом"

Теги реал мадридкриштиану роналду

Роналду приступил к тренировкам с "Реалом"Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду вернулся в расположение своего клуба, информирует sport.es.

По сведениям издания, 32-летний нападающий, отыгравший за неделю два матча за свою национальную сборную, сегодня утром уже провел первое тренировочное занятие со своими одноклубниками, которые не привлекались на международные игры.

Напомним, из-за дисквалификации Роналду пропустит субботний матч "Реала" в Ла Лиге против "Леванте".

Не пропустите: Роналду и Месси могут перебраться следующим летом в команды из одного города. | soccernews.ru

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