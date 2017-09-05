Роналду приступил к тренировкам с "Реалом"

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду вернулся в расположение своего клуба, информирует sport.es.

По сведениям издания, 32-летний нападающий, отыгравший за неделю два матча за свою национальную сборную, сегодня утром уже провел первое тренировочное занятие со своими одноклубниками, которые не привлекались на международные игры.

Напомним, из-за дисквалификации Роналду пропустит субботний матч "Реала" в Ла Лиге против "Леванте".

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