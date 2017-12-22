Роналду приступил к тренировкам в общей группе

Теги реал мадридкриштиану роналдубарселона

Роналду приступил к тренировкам в общей группе
Нападающий "Реала" Криштиану Роналду может сыграть в матче 17-го тура чемпионата Испании против "Барселоны", сообщает Marca.

По сведениям издания, футболист сегодня впервые за эту неделю тренировался в общей группе наравне с другими игроками.

Таким образом форвард, скорее всего, попадет в заявку команды на класико.

Матч "Реал" – "Барселона" пройдет 23 декабря и начнется в 15:00 мск.

Не пропустите: Роналду не пустил грабителей Месси и Суареса в свой дом. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Очередной разгром на "Этихаде": "Манчестер Сити" не заметил "Борнмут"

Очередной разгром на "Этихаде": "Манчестер Сити" не заметил "Борнмут"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов