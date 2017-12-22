Роналду приступил к тренировкам в общей группе



Нападающий "Реала" Криштиану Роналду может сыграть в матче 17-го тура чемпионата Испании против "Барселоны", сообщает Marca.

По сведениям издания, футболист сегодня впервые за эту неделю тренировался в общей группе наравне с другими игроками.

Таким образом форвард, скорее всего, попадет в заявку команды на класико.

Матч "Реал" – "Барселона" пройдет 23 декабря и начнется в 15:00 мск.

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