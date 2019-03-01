Роналду приступил к тренировкам в общей группе "Ювентуса"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду приступил к тренировкам в общей группе туринского клуба.

Напомним, португалец был травмирован в матче 25-го тура чемпионата Италии с "Болоньей" (1:0). Роналду тренировался по индивидуальной программе, но сегодня, 28 февраля, вернулся в общую группу.

Ранее сообщалось, что футболист не будет участвовать в матче 26-го тура Серии А с "Наполи", который пройдет 3 марта.

В текущем сезоне португалец отметился 19 голами и 8 ассистами в 25 матчах.

"Ювентус" с 69 баллами занимает лидирующую позицию Серии А.

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