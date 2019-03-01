Роналду приступил к тренировкам в общей группе "Ювентуса"
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду приступил к тренировкам в общей группе туринского клуба.
Напомним, португалец был травмирован в матче 25-го тура чемпионата Италии с "Болоньей" (1:0). Роналду тренировался по индивидуальной программе, но сегодня, 28 февраля, вернулся в общую группу.
Ранее сообщалось, что футболист не будет участвовать в матче 26-го тура Серии А с "Наполи", который пройдет 3 марта.
В текущем сезоне португалец отметился 19 голами и 8 ассистами в 25 матчах.
"Ювентус" с 69 баллами занимает лидирующую позицию Серии А.
Не пропустите: Стало известно, сыграет ли Роналду с "Наполи"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|25
|69
|2
|Наполи
|25
|56
|3
|Интер Милан
|25
|47
|4
|Милан
|25
|45
|5
|Рома
|25
|44
|6
|Лацио
|24
|38
|7
|Торино
|25
|38
|8
|Аталанта
|25
|38
|9
|Фиорентина
|25
|36
|10
|Сампдория
|25
|36
|11
|Сассуоло
|25
|31
|12
|Дженоа
|25
|29
|13
|Парма
|25
|29
|14
|Кальяри
|25
|24
|15
|СПАЛ
|25
|23
|16
|Удинезе
|24
|22
|17
|Эмполи
|25
|21
|18
|Болонья
|25
|18
|19
|Фрозиноне
|25
|16
|20
|Кьево
|25
|10