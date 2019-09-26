Роналду приступил к тренировкам в общей группе "Ювентуса"

Теги криштиану роналдуювентус

Роналду приступил к тренировкам в общей группе "Ювентуса"

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду занимается в общей группе команды. Об этом сообщается на официальном сайте.

Напомним, у футболиста была диагностирована травма приводящей мышцы, из-за которой ему пришлось пропустить матч 5-го тура Серии А с "Брешией" (2:1).

В этом сезоне португалец в 4 матчах отметился 2 голами и 1 ассистом.

В субботу, 28 сентября, "Ювентус" в рамках 6-го тура Серии А встретится со СПАЛом.

Читайте также: Роналду может установить антирекорд Серии А| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Игроки ПСЖ недовольны игрой Паредеса

Игроки ПСЖ недовольны игрой Паредеса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан Интер Милан 5 15
2 Ювентус Ювентус 5 13
3 Аталанта Аталанта 5 10
4 Наполи Наполи 5 9
5 Кальяри Кальяри 5 9
6 Торино Торино 5 9
7 Рома Рома 5 8
8 Болонья Болонья 5 8
9 Лацио Лацио 5 7
10 Сассуоло Сассуоло 5 6
11 Брешия Брешия 5 6
12 Парма Парма 5 6
13 Милан Милан 5 6
14 Лечче Лечче 5 6
15 Фиорентина Фиорентина 5 5
16 Хеллас Верона Хеллас Верона 5 5
17 Дженоа Дженоа 5 5
18 Удинезе Удинезе 5 4
19 СПАЛ СПАЛ 5 3
20 Сампдория Сампдория 5 3
Полная таблица

топ-5 тегов