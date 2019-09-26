Роналду приступил к тренировкам в общей группе "Ювентуса"
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду занимается в общей группе команды. Об этом сообщается на официальном сайте.
Напомним, у футболиста была диагностирована травма приводящей мышцы, из-за которой ему пришлось пропустить матч 5-го тура Серии А с "Брешией" (2:1).
В этом сезоне португалец в 4 матчах отметился 2 голами и 1 ассистом.
В субботу, 28 сентября, "Ювентус" в рамках 6-го тура Серии А встретится со СПАЛом.
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|Команда
|М
|О
|1
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|5
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|2
|Ювентус
|5
|13
|3
|Аталанта
|5
|10
|4
|Наполи
|5
|9
|5
|Кальяри
|5
|9
|6
|Торино
|5
|9
|7
|Рома
|5
|8
|8
|Болонья
|5
|8
|9
|Лацио
|5
|7
|10
|Сассуоло
|5
|6
|11
|Брешия
|5
|6
|12
|Парма
|5
|6
|13
|Милан
|5
|6
|14
|Лечче
|5
|6
|15
|Фиорентина
|5
|5
|16
|Хеллас Верона
|5
|5
|17
|Дженоа
|5
|5
|18
|Удинезе
|5
|4
|19
|СПАЛ
|5
|3
|20
|Сампдория
|5
|3