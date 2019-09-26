Роналду приступил к тренировкам в общей группе "Ювентуса"

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду занимается в общей группе команды. Об этом сообщается на официальном сайте.

Напомним, у футболиста была диагностирована травма приводящей мышцы, из-за которой ему пришлось пропустить матч 5-го тура Серии А с "Брешией" (2:1).

В этом сезоне португалец в 4 матчах отметился 2 голами и 1 ассистом.

В субботу, 28 сентября, "Ювентус" в рамках 6-го тура Серии А встретится со СПАЛом.

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