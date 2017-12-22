Роналду приступит к тренировкам в общей группе в пятницу

Португальский нападающий "Реала" Криштиану Роналду сможет вернуться к тренировкам в общей группе в пятницу, сообщает Marca.

По сведениям издания, футболист сможет тренироваться без ограничений. Напомним, что форвард пропустил несколько занятий из-за дискомфорта в мышцах голени.

Таким образом португалец сможет сыграть в матче 17-го тура чемпионата Испании против "Барселоны", который состоится 22 декабря.

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