Роналду приступит к тренировкам в общей группе в пятницу

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Роналду приступит к тренировкам в общей группе в пятницу

Португальский нападающий "Реала" Криштиану Роналду сможет вернуться к тренировкам в общей группе в пятницу, сообщает Marca.

По сведениям издания, футболист сможет тренироваться без ограничений. Напомним, что форвард пропустил несколько занятий из-за дискомфорта в мышцах голени.

Таким образом португалец сможет сыграть в матче 17-го тура чемпионата Испании против "Барселоны", который состоится 22 декабря.

Не пропустите: "Реал" опубликовал информацию о состоянии здоровья Роналду. | http://soccernews.ru

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