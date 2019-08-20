Роналду признает выплату денег Майорге, но отрицает обвинения в изнасиловании

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Роналду признает выплату денег Майорге, но отрицает обвинения в изнасиловании

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду не отрицает, что заплатил денег Кэтрин Майорге, которая обвиняла его в изнасиловании.

Как сообщает TMZ, девушка получила от португальца 375 тысяч долларов, однако футболист по-прежнему настаивает на своей невиновности.

"Роналду выплатил Майорге 375 тысяч долларов, и стороны договорились не разглашать информацию о том дне", - говорится в судебных документах.

При этом отмечается, что Роналду признает плату денег, но он заявляет, что это не является признанием вины.

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