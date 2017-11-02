Роналду признал, что уход Пепе, Мораты и Хамеса ослабил "Реал"

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду назвал одну из причин неудач своей команды в последних матчах.

" Все игроки, которые покинули нас этим летом, делали нас сильнее. Это не оправдание, но такие игроки, как Пепе, Хамес Родригес и Альваро Мората, делали нас лучше ", - приводит слова 32-летнего португальца football.fr.

Напомним, между Роналду и Рамосом появились разногласия. | soccernews.ru