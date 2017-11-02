Роналду признал, что уход Пепе, Мораты и Хамеса ослабил "Реал"
Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду назвал одну из причин неудач своей команды в последних матчах.
"Все игроки, которые покинули нас этим летом, делали нас сильнее. Это не оправдание, но такие игроки, как Пепе, Хамес Родригес и Альваро Мората, делали нас лучше", - приводит слова 32-летнего португальца football.fr.
Напомним, между Роналду и Рамосом появились разногласия. | soccernews.ru
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Турнир прогнозов: итоги 16 тура
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|10
|28
|2
|Валенсия
|10
|24
|3
|Реал Мадрид
|10
|20
|4
|Атлетико Мадрид
|10
|20
|5
|Севилья
|10
|19
|6
|Вильярреал
|10
|17
|7
|Леганес
|10
|17
|8
|Бетис
|9
|16
|9
|Реал Сосьедад
|10
|14
|10
|Хетафе
|10
|12
|11
|Леванте
|10
|12
|12
|Жирона
|10
|12
|13
|Сельта Виго
|10
|11
|14
|Атлетик Бильбао
|10
|11
|15
|Эспаньол
|9
|10
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|9
|8
|17
|Эйбар
|10
|8
|18
|Лас Пальмас
|9
|6
|19
|Малага
|10
|4
|20
|Алавес
|10
|3