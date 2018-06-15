Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду признал свою вину по делу о неуплате налогов, сообщает El Mundo.

По информации источника, 33-летний португалец выразил готовность выплатить штраф в размере 18,8 миллионов евро. Это позволит футболисту избежать тюремного заключения.

Напомним, что испанская прокуратура обвиняет Роналду в сокрытии доходов от имиджевых прав на сумму 15 миллионов евро.

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