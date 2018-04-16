Роналду признался, что любит свою бывшую девушку

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Роналду признался, что любит свою бывшую девушкуЛидер "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал своему кругу общения о том, что до сих пор любит российскую модель Ирину Шейк.

Напомним, что пара рассталась три года назад после пятилетних отношений. 

"Он жалеет о том, как все закончилось, и по-прежнему интересуется ее жизнью. Он никогда не думал, что Ирина уйдет от него", - сказал друг футболиста.

С ноября 2016 года Роналду встречается с испанской моделью Джорджиной Родригес, которая родила футболисту дочь.

Читайте: Хайнкес: "Надеюсь, в матчах с "Баварией" у Роналду будет не лучший день"  | soccernews.ru

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