Роналду признан игроком недели в Лиге чемпионов



Португальский нападающий "Реала" Криштиану Роналду стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

Футболист занял первое место по результатам голосования и набрал 43% голосов. Напомним, что форвард забил два гола и отдал результативную передачу в матче с АПОЭЛом (6:0).

Второе место занял нападающий ПСЖ Неймар (28%), а третье место разделили Роберт Левандовски ("Бавария") и Эден Азар ("Челси") – по 8%.

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