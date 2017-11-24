Роналду признан игроком недели в Лиге чемпионов

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Роналду признан игроком недели в Лиге чемпионов
Португальский нападающий "Реала" Криштиану Роналду стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

Футболист занял первое место по результатам голосования и набрал 43% голосов. Напомним, что форвард забил два гола и отдал результативную передачу в матче с АПОЭЛом (6:0).

Второе место занял нападающий ПСЖ Неймар (28%), а третье место разделили Роберт Левандовски ("Бавария") и Эден Азар ("Челси") – по 8%.

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комментарии
Пьянь

Все по делу, два важнейших гола (5-й и 6-й) в ворота сильнейшего соперника.

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Flamenco

и кем же он признан? это перебор

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