Роналду признан лучшим бомбардиром всех времен

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Роналду признан лучшим бомбардиром всех временФото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Капитан сборной Португалии и форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду получил награду от Globe Soccer Awards как "лучший бомбардир всех времен".

Напомним, что в течении карьеры Роналду помимо сборной Португалии играл в "Спортинге", "МЮ", мадридском "Реале", "Ювентусе" и с прошлого лета он вновь выступает за "Юнайтед". За свою карьеру португалец забил более 800 голов.

В 2021 году Роналду забил 46 голов. Это меньше, чем у Карима Бензема ("Реал" - 47), Килиана Мбаппе (ПСЖ - 49), Эрлинга Холанда ("Боруссия" - 49) и Роберта Левандовского ("Бавария" - 69).

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