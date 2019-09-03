Роналду признан лучшим игроком года в Португалии

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Роналду признан лучшим игроком года в Португалии

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду получил очередную индивидуальную награду.

Федерация футбола Португалии признала 34-летнего игрока лучшим в стране по итогам 2019 года.

В борьбе за приз звёздный нападающий опередил Жоау Фелиша ("Атлетико"), Бруну Фернандеша ("Спортинг"), Бернарду Силву ("Манчестер Сити") и Рубена Невеша ("Вулверхэмптон").

Для Роналду это десятая подобная награда за всю карьеру и четвёртая подряд.

Не пропустите: Роналду отказался носить значок лучшего игрока Серии А, чтобы не ставить себя выше партнёров по "Ювентусу". | http://soccernews.ru
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