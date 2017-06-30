Роналду признан лучшим игроком ЛЧ по версии читателей Marca и La Gazzetta dello Sport

Marca и La Gazzetta dello Sport признали нападающего мадридского "Реала" Криштиану Роналду лучшим игроком Лиги чемпионов-2016/17 по версии своих читателей.

Напомним, что Роналду в составе "Реала" стал победителем турнира.

32-летний форвард стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов с 12 голами.

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