Роналду признан лучшим игроком "Манчестер Юнайтед" в сентябре

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" опубликовал результаты голосования за лучшего футболиста команды по итогам сентября.

Болельщики "красных дьяволов" выбрали нападающего Криштиану Роналду, который в прошлом месяце забил 5 голов в 5 матчах.

На награду также претендовали вратарь Давид Де Хеа, полузащитник Джесси Лингард и форвард Мэйсон Гринвуд.

Напомним, что 36-летний Роналду вернулся в "МЮ" в конце августа, заключив контракт по схеме "2+1".

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