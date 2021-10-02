Роналду признан лучшим игроком "Манчестер Юнайтед" в сентябре

Теги манчестер юнайтедкриштиану роналду

Роналду признан лучшим игроком "Манчестер Юнайтед" в сентябре

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" опубликовал результаты голосования за лучшего футболиста команды по итогам сентября.

Болельщики "красных дьяволов" выбрали нападающего Криштиану Роналду, который в прошлом месяце забил 5 голов в 5 матчах.

На награду также претендовали вратарь Давид Де Хеа, полузащитник Джесси Лингард и форвард Мэйсон Гринвуд.

Напомним, что 36-летний Роналду вернулся в "МЮ" в конце августа, заключив контракт по схеме "2+1".

Не пропустите: Сульшер в восторге от Роналду. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Дортмундская "Боруссия" без Холанда обыграла "Аугсбург" и другие результаты 7-го тура Бундеслиги

Дортмундская "Боруссия" без Холанда обыграла "Аугсбург" и другие результаты 7-го тура Бундеслиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов