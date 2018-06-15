Роналду признан лучшим игроком матча Португалия - Испания

Форвард Криштиану Роналду признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными Португалии и Испании.

Напомним, что 33-летний нападающий оформил хет-трик в этом поединке, тем самым принеся своей команде ничью.

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