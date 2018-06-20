Роналду признан лучшим игроком матча Португалия - Марокко

Нападающий Криштиану Роналду признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными Португалии и Марокко.

Капитан португальцев забил единственный гол в этом поединке, который соответственно принёс победу его команде.

Напомним, что 33-летний Роналду также признавался лучшим игроком матча и в первом туре ЧМ.

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