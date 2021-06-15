Роналду признан лучшим игроком матча Венгрия – Португалия

Фото: твиттер сборной Португалии/Автор неизвестен

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим игроком матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с командой Венгрии (3:0).

Роналду отметился в матче двумя голами. На 87-й минуте форвард реализовал пенальти, сделав счет 2:0, а на 93-й - установил окончательный счет с передачи Рафы Силвы.

36-летний Роналду провел за сборную Португалии 176 матчей и забил 106 голов.

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