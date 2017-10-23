Роналду признан лучшим игроком мира по версии ФИФА

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Роналду признан лучшим игроком мира по версии ФИФА

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду признан лучшим игроком мира по версии ФИФА.

В борьбе за награду 32-летний португалец опередил Лионеля Месси из "Барселоны" и Неймара из ПСЖ. Примечательно, что лидер "сливочных" выигрывает этот приз второй год подряд.

Отметим, что в этом году Роналду выиграл четыре трофея - Примеру, Лигу Чемпионов, Суперкубок Испании и Суперкубок Европы. 

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