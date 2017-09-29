Роналду признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов
Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов.
32-летний португалец стал победителем голосования, которое проводилось на официальном сайте УЕФА. Лидер "сливочных" набрал 35 процентов голосов, тем самым опередив Неймара из ПСЖ (27%) и Харри Кейна из "Тоттенхэма" (16%).
Стоит отметить, что Роналду забил два гола в ворота дортмундской "Боруссии" в матче второго тура группового этапа Лиги Чемпионов.
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