Роналду признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов

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Роналду признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов.

32-летний португалец стал победителем голосования, которое проводилось на официальном сайте УЕФА. Лидер "сливочных" набрал 35 процентов голосов, тем самым опередив Неймара из ПСЖ (27%) и Харри Кейна из "Тоттенхэма" (16%).

Стоит отметить, что Роналду забил два гола в ворота дортмундской "Боруссии" в матче второго тура группового этапа Лиги Чемпионов. 

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