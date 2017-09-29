Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов.

32-летний португалец стал победителем голосования, которое проводилось на официальном сайте УЕФА. Лидер "сливочных" набрал 35 процентов голосов, тем самым опередив Неймара из ПСЖ (27%) и Харри Кейна из "Тоттенхэма" (16%).

Стоит отметить, что Роналду забил два гола в ворота дортмундской "Боруссии" в матче второго тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Не пропустите: Роналду продемонстрировал свой новый автомобиль стоимостью 2,5 миллиона евро. | http://soccernews.ru