Роналду признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Лучшим игроком недели в Лиге чемпионов по итогам 6-го тура признан нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду, сообщает официальный сайт УЕФА.

Форвард занял первое место, по результатам голосования, которое проходило на сайте УЕФА и набрал 41 процент голосов. В матче 6-го тура с "Боруссией" (3:2) Роналду отметился голом.

Вторым стал полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо (38%), забивший три мяча в ворота московского "Спартака".

Далее идут: хавбек "Баварии" Корентен Толиссо (8%), полузащитник "Шахтера" Бернард (5%), хавбек "Челси" Эден Азар (3%), нападающий "Барселоны" Пако Алькасер (2%), форвард "Тоттенхэма" Сон Хын Мин (1%) и полузащитник "Ювентуса" Хуан Куадрадо (1%).

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