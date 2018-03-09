Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

33-летний португалец стал победителем голосования болельщиков, набрав 55 процентов голосов. В борьбе за награду он опередил полузащитника "Ливерпуля" Джеймса Милнера (25%), нападающего "Ювентуса" Гонсало Игуаина (15%) и вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане (4%).

Напомним, что Роналду забил первый гол "Реала" в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против ПСЖ.

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