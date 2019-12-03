Роналду признан лучшим игроком Серии А в прошлом сезоне

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Роналду признан лучшим игроком Серии А в прошлом сезоне

В Милане состоялся гала-вечер Кальчо, на котором вручались индивидуальные награды за прошлый сезон Серии А по версии Итальянской ассоциации футболистов.

Лучшим игроком года признан нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Напомним, что в минувшем сезоне португалец выиграл со "старой синьорой" скудетто. Сам он забил 21 гол и сделал 11 ассистов в 31 матче чемпионата.

Стоит отметить, что из-за этого мероприятия Роналду пропустил церемонию вручения "Золотого мяча". В голосовании за международную награду он занял третье место.

Не пропустите: Агент Роналду высказался о вручении Месси "Золотого мяча". | http://soccernews.ru
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