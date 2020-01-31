Роналду признан лучшим игроком Серии А в январе

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Роналду признан лучшим игроком Серии А в январе

Пресс-служба итальянской Серии А назвала лучшего игрока турнира по итогам января.

Этого звания удостоился нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.

В завершающемся месяце звёздный португалец забил 7 голов и сделал 1 ассист в 4 матчах чемпионата.

Для 34-летнего Роналду подобная награда стала первой в текущем сезоне.

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