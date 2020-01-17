Роналду признан лучшим игроком "Ювентуса" в декабре

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду стал лучшим игроком команды по итогам декабря.

Этого звания звёздный португалец удостоился благодаря победе в голосовании, которое проводилось среди болельщиков "старой синьоры".

В прошлом месяце 34-летний форвард забил 6 мячей в 6 матчах в составе "зебр".

Всего в текущем сезоне Роналду отличился 16 голами и 3 ассистами в 23 играх.

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