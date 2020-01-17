Роналду признан лучшим игроком "Ювентуса" в декабре

Теги ювентускриштиану роналду

Роналду признан лучшим игроком "Ювентуса" в декабре

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду стал лучшим игроком команды по итогам декабря.

Этого звания звёздный португалец удостоился благодаря победе в голосовании, которое проводилось среди болельщиков "старой синьоры".

В прошлом месяце 34-летний форвард забил 6 мячей в 6 матчах в составе "зебр".

Всего в текущем сезоне Роналду отличился 16 голами и 3 ассистами в 23 играх.

Не пропустите: Роналду рискует пропустить ещё один матч. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Гендиректор "Зенита" подтвердил, что Исламхан находится на просмотре в клубе

Гендиректор "Зенита" подтвердил, что Исламхан находится на просмотре в клубе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 19 48
2 Интер Милан Интер Милан 19 46
3 Лацио Лацио 18 42
4 Аталанта Аталанта 19 35
5 Рома Рома 19 35
6 Кальяри Кальяри 19 29
7 Парма Парма 19 28
8 Торино Торино 19 27
9 Хеллас Верона Хеллас Верона 18 25
10 Милан Милан 19 25
11 Наполи Наполи 19 24
12 Удинезе Удинезе 19 24
13 Болонья Болонья 19 23
14 Фиорентина Фиорентина 19 21
15 Сассуоло Сассуоло 19 19
16 Сампдория Сампдория 19 19
17 Лечче Лечче 19 15
18 Дженоа Дженоа 19 14
19 Брешия Брешия 19 14
20 СПАЛ СПАЛ 19 12
Полная таблица

топ-5 тегов