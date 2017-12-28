Роналду признан лучшим спортсменом Европы по итогам года

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Роналду признан лучшим спортсменом Европы по итогам года
Португальский нападающий "Реала" Криштиану Роналду признан лучшим спортсменом Европы в 2017 году, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист занял первое место по результатам голосования среди 26 международных информационных агентств. В борьбе за награду португалец опередил Льюиса Хэмилтона, Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.

Стоит отметить, что 32-летний Роналду получил этот приз второй год подряд.

Не пропустите: Роналду не поддерживает возможное приобретение "Реалом" двух звезд АПЛ. | http://soccernews.ru

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