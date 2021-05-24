Роналду призвал хейтеров замолчать

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Роналду призвал хейтеров замолчать

Фото твиттер Криштиану Роналду

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду ярко ответил критикам и хейтерам.

После выхода "старой синьоры" в Лигу Чемпионов, в который мало кто верил, футболист опубликовал в инстаграме провокационный пост.

Португалец выложил фото с пальцем у губ (этот жест означает призыв замолчать / быть тише - примечание Soccernews), а также снимок из раздевалки команды.

В завершившемся розыгрыше Серии А 36-летний Роналду забил 29 голов в 33 матчах и стал лучшим бомбардиром турнира.

Не пропустите: Роналду - первый игрок, ставший лучшим бомбардиром в трёх топ-лигах Европы. | http://soccernews.ru
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