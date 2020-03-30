Роналду призвал всех оставаться дома

Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду в твиттере обратился к людям с просьбой оставаться дома из-за пандемии коронавируса.



"В этот сложный период для всего мира давайте будем благодарны за то, что имеем: наше здоровье, наши семьи, наших близких. Давайте оставаться дома. Поможем всем работникам здравоохранения, которые спасают жизни", - написал футболист в соцсети.

Отметим, что 29 марта сообщалось, что Роналду нарушил условия карантина в Португалии, выйдя на прогулку с детьми и девушкой.

По последним данным, число заразившихся во всем мире составляет 724 759 человек, 34 020 из которых скончались, а 152 087 - выздоровели. В России количество заболевших превысило 1,8 тыс.

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