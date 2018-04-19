Роналду призвал Зидана отказаться от услуг трех игроков в матче с "Баварией"

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду призвал главного тренера своей команды Зинедина Зидана отказаться от услуг трех игроков в первом матче 1/2 финала Лиги Чемпионов против мюнхенской "Баварии".

Так, по сведениям испанской прессы, 33-летний португалец сообщил, что в следующую среду игру на "Альянц Арене" на скамейке запасных должны начать полузащитник Иско, вингер Гарет Бэйл и форвард Карим Бензема. По мнению пятикратного обладателя "Золотого мяча", перечисленные футболисты не позволяют "Реалу" демонстрировать свою лучшую игру.

Напомним, Роналду повторил личный рекорд. | soccernews.ru