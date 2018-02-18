Роналду призвал Зидана убрать Бензема из основного состава

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду призвал главного тренера команды Зинедина Зидана убрать форварда Карима Бензема из основного состава на ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против ПСЖ, сообщает испанская пресса.

33-летний португалец считает, что французскому наставнику стоит сделать ставку в этом поединке на Гарета Бэйла, а Бензема оставить на скамейке запасных.

Отметим, что в этом сезоне Бензема сыграл за "Реал" 26 матчей, в которых забил всего 6 голов.

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