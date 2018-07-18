Новоиспеченный форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду продает свой дом в Мадриде, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, пятикратный обладатель "Золотого мяча" планирует направить вырученные средства с продажи своего особняка, который оценивается в 5 миллионов евро на погашение штрафа за уклонение от уплаты налогов.

Напомним, Матюиди прокомментировал переход Роналду в "Ювентус". | soccernews.ru