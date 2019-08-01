Роналду продал свой дом в Португалии бывшему игроку "Реала"

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Роналду продал свой дом в Португалии бывшему игроку "Реала"

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду продал свой дом в Португалии центральному защитнику португальской национальной сборной и "Порту" Пепе, сообщает Correio da Manhã.

По сведениям издания, Пепе заплатил за особняк 2,5 миллиона евро. Несколько дней назад Роналду купил виллу в Марбелье за 1,4 миллиона евро.

Напомним, что Роналду и Пепе ранее вместе выступали за "Реал" в период с 2009 по 2017 годы.

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