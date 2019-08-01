Роналду продал свой дом в Португалии бывшему игроку "Реала"
Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду продал свой дом в Португалии центральному защитнику португальской национальной сборной и "Порту" Пепе, сообщает Correio da Manhã.
По сведениям издания, Пепе заплатил за особняк 2,5 миллиона евро. Несколько дней назад Роналду купил виллу в Марбелье за 1,4 миллиона евро.
Напомним, что Роналду и Пепе ранее вместе выступали за "Реал" в период с 2009 по 2017 годы.
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|Команда
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|Интер Милан
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|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17