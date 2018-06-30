Роналду продемонстрировал ещё более удручающую статистику в плей-офф Чемпионатов Мира по сравнению с Месси

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду продемонстрировал ещё более удручающую статистику в плей-офф Чемпионатов Мира по сравнению со своим извечным конкурентом Лионелем Месси.

Ранее сообщалось, что аргентинец ни разу не забивал в плей-офф мундиалей, проведя на этих стадиях 8 матчей. При этом ему удалось отдать три голевых паса в играх "на вылет".

Что касается Роналду, то он вообще не отличался результативными действиями в шести матчах плей-офф ЧМ. | http://soccernews.ru