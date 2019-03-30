Роналду продемонстрировал, как он восстанавливается после повреждения

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Роналду продемонстрировал, как он восстанавливается после повреждения

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду выложил видео своей тренировки в инстаграм.

Португалец подписал видео: "Работаем над моим восстановлением". Напомним, что Роналду травмировал бедро в матче за сборную Португалии.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Working hard on my recovery

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

В этом сезоне на счету Роналду 24 забитых мяча и 12 результативных передач в 36 играх.

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