Роналду продемонстрировал, как он восстанавливается после повреждения
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду выложил видео своей тренировки в инстаграм.
Португалец подписал видео: "Работаем над моим восстановлением". Напомним, что Роналду травмировал бедро в матче за сборную Португалии.
В этом сезоне на счету Роналду 24 забитых мяча и 12 результативных передач в 36 играх.
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