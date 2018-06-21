Роналду продемонстрировал самую высокую скорость в матчах ЧМ-2018

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Роналду продемонстрировал самую высокую скорость в матчах ЧМ-2018Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду продемонстрировал самую высокую скорость в матчах Чемпионата Мира 2018-го года.

Так, на полях России 33-летний сумел разогнаться до 33,95 километра в час. По этому показателю он обошел своих ближайших конкурентов - Луиса Адвенкулу из Перу (33,77 километра в час) и Анте Ребича из Хорватии (33,3 километра в час).

Напомним, подруга Роналду высказалась по будущему своего парня. | soccernews.ru

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