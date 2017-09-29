Роналду продемонстрировал свой новый автомобиль стоимостью 2,5 миллиона евро

Теги криштиану роналду

Роналду продемонстрировал свой новый автомобиль стоимостью 2,5 миллиона евроФорвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду продемонстрировал свой новый автомобиль стоимостью 2,5 миллиона евро.

Так, в своем инстаграме португалец выложил видео с "Bugatti Chiron", который может разгоняться до 435 км/ч.

Напомним, Перес вступился за Роналду. | soccernews.ru

комментарии
Михаил

Chiron - это почти как аббревиатура CrIstiano RONaldo. Не хватает только "H"

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