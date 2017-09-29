Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду продемонстрировал свой новый автомобиль стоимостью 2,5 миллиона евро.

Так, в своем инстаграме португалец выложил видео с " Bugatti Chiron ", который может разгоняться до 435 км/ч.

Напомним, Перес вступился за Роналду. | soccernews.ru