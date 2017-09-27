Роналду: "Продление контракта с "Реалом"? Президент лучше ответит на этот вопрос"

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду высказался о возможном продлении контракта со своим клубом.

" Продление контракта? Это хороший вопрос. Я счастлив здесь, все происходит естественным образом. Я рад за своих товарищей по команде. Вопрос в том, что президент может лучше ответить на этот вопрос, чем я. Я делаю то, что мне больше всего нравится, и я счастлив ", - цитирует 32-летнего нападающего El Mundo Deportivo.

Напомним, Роналду высказался о своей значимости для команды. | soccernews.ru