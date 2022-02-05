Роналду продлил безголевую серию в день своего 37-летия

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Роналду продлил безголевую серию в день своего 37-летия

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не может открыть счёт своим голам в 2022 году.

В январе-феврале звёздный футболист поучаствовал в четырёх матчах и не забил ни одного мяча.

Не отличился португалец и в кубковом поединке с "Мидлсбро", промахнувшись с пенальти.

Стоит отметить, что безголевую серию Роналду продлил в день своего рождения. Сегодня ему исполнилось 37 лет.

Всего в текущем сезоне нападающий сыграл за "МЮ" 24 матча, забил 14 голов и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: Роналду имеет почти четверть подписок в соцсетях среди топ-20 футболистов европейских лиг. | http://soccernews.ru
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