Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду продлил свою рекордную результативную серию в Лиге Чемпионов до 11-ти матчей.

Свой очередной, уже 15-й по счету, мяч 33-летний бомбардир забил в ворота туринского "Ювентуса" с пенальти на 90+8-й минуте игры, выведя тем самым свою команду в полуфинал турнира.

Напомним, Глеб сравнил Месси и Роналду. | soccernews.ru