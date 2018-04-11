Роналду продлил свою рекордную результативную серию в Лиге Чемпионов до 11-ти матчей

Теги реал мадридювентускриштиану роналду

Роналду продлил свою рекордную результативную серию в Лиге Чемпионов до 11-ти матчейФорвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду продлил свою рекордную результативную серию в Лиге Чемпионов до 11-ти матчей.

Свой очередной, уже 15-й по счету, мяч 33-летний бомбардир забил в ворота туринского "Ювентуса" с пенальти на 90+8-й минуте игры, выведя тем самым свою команду в полуфинал турнира.

Напомним, Глеб сравнил Месси и Роналду. | soccernews.ru

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