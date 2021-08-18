Роналду продолжает расширять свой бизнес по пересадке волос в Испании

Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду продолжает разширять бизнес по пересадке волос в Испании.

Капитан сборной Португалии открыл вторую клинику в Испании, в городе Марбелья.

Площадь клиники – 4000 квадратных метров, в ней будет работать более сотни человек. В клинике будет 15 функциональных помещений – операционных, процедурных кабинетов, консультаций и кабинетов различных врачей.

Напомним, что первую клинику Роналду открыл в Мадриде в 2019 году. С тех пор ее посетили более 6 тысяч человек.

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