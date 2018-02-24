Роналду продолжает улучшать свои бомбардирские показатели

Форвард "Реала" Криштиану Роналду забил два мяча в ворота "Алавеса".

Отметим, что португалец в последних 7 матчах отметился 12 забитыми голами. 10 из них пришлись на игры в Примере, а также два гола Роналду забил в Лиге Чемпионов.

Всего в этом сезоне Роналду забил 28 голов в 30 матчах.

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