Роналду проходит медобследование в "Ювентусе"

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Роналду проходит медобследование в "Ювентусе"Новоиспеченный форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду уже проходит медицинское обследование в своем клубе.

Напомним, ранее Роналду встретили тысячи фанатов "Юве" перед его медосмотром. | soccernews.ru

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