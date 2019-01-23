Роналду проиграл спор Аллегри
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду проиграл спор главному тренеру своей команды Массимилиано Аллегри.
Футболист признался, что их пари заключалось в его реализации пенальти. Португалец ставил на то, что забьёт все 11-метровые в сезоне 2018/19, а итальянский специалист был уверен, что у лидера атак "старой синьоры" будет как минимум один промах.
В итоге Роналду не реализовал пенальти в ворота "Кьево" в минувший понедельник, что позволило Аллегри выйти победителем из состязания.
Отметим, что до матча с "Кьево" 33-летний форвард забил 4 пенальти в составе "Ювентуса".
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