Роналду проиграл суд изданию Der Spiegel, которое сообщило об уклонении им от уплаты налогов



Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не сумел выиграть суд у немецкого издания Der Spiegel, которое ранее сообщило о том, какими способами футболист уклонялся от налогов, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, португалец пытался засудить газеты, обвиняя ее в посягательствах на частную жизнь, но в его иске было отказано.

Напомним, что в январе 34-летний Роналду был приговорен испанским судом к штрафу в размере 18,8 миллиона евро за неуплату налогов.

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