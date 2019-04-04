Роналду проиграл суд изданию Der Spiegel, которое сообщило об уклонении им от уплаты налогов
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не сумел выиграть суд у немецкого издания Der Spiegel, которое ранее сообщило о том, какими способами футболист уклонялся от налогов, сообщает L’Equipe.
По сведениям издания, португалец пытался засудить газеты, обвиняя ее в посягательствах на частную жизнь, но в его иске было отказано.
Напомним, что в январе 34-летний Роналду был приговорен испанским судом к штрафу в размере 18,8 миллиона евро за неуплату налогов.
Не пропустите: Роналду восхитил сеть мускулатурой спины. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Жена защитника "Ростова" Новосельцева: "Иван забрал из квартиры даже магнитики"
-
Филипе Луис: "Рассмотрю предложения не только "Атлетико", но и других клубов"
-
"Интер" и "Рома" заинтересованы в приглашении Моуринью
-
А. Федун назвал бюджет "Спартака"
-
Рабьо не перейдет в "Реал"
-
А. Федун: "Спартак" стоит не меньше миллиарда евро"
-
Адвокат Кокорина рассказала о весе футболиста
-
Уткин: "Для меня точка невозврата – это убийство Бориса Немцова"
-
Зырянов: "Россия с нуля поднимается, нас сейчас все боятся"
-
1
Роналду проиграл суд изданию Der Spiegel, которое сообщило об уклонении им от уплаты налогов
-
1
Антич: "В "Барселоне" Гризманн сядет на скамейку запасных"
-
Гинер: "Кого бросил ЦСКА? Или вы думаете, с Дзагоева мы начнем?"
-
Рианчо: "Возвращение Глушакова в основу "Спартака" - это моя ошибка"
-
Ракитич: "Мы увидели, насколько хорош сейчас "Манчестер Юнайтед"
-
Умтити хочет остаться в "Барселоне"
-
Фанатское объединение "Спартака" не собирается участвовать в митинге в поддержку Кокорина
-
Фернандо вернулся в основную группу "Спартака"
-
Де Йонг: "ПСЖ мог стать хорошим вариантом для меня"
-
Гинер - об Эрнандесе: "ЦСКА нужны те, которые играют, а не травмируются"
-
2
Роналду восхитил сеть мускулатурой спины
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|30
|81
|2
|Наполи
|30
|63
|3
|Интер Милан
|30
|56
|4
|Милан
|30
|52
|5
|Аталанта
|29
|48
|6
|Лацио
|29
|48
|7
|Рома
|30
|48
|8
|Торино
|30
|48
|9
|Сампдория
|30
|45
|10
|Фиорентина
|30
|39
|11
|Дженоа
|30
|33
|12
|Кальяри
|30
|33
|13
|Парма
|30
|33
|14
|Сассуоло
|29
|32
|15
|СПАЛ
|30
|32
|16
|Удинезе
|29
|29
|17
|Эмполи
|30
|28
|18
|Болонья
|29
|27
|19
|Фрозиноне
|30
|20
|20
|Кьево
|29
|11