Роналду прокомментировал чемпионство "Ювентуса"

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился эмоциями после завоевания очередного чемпионства своей команды.

Напомним, что "старая синьора" взяла скудетто в девятый раз подряд, для португальца - это второй титул победителя Серии А.

"Дело сделано! Мы - чемпионы Италии. Счастлив второму чемпионству подряд, счастлив продолжать творить историю этого великого, выдающегося клуба. Этот титул посвящается всем болельщикам "Ювентуса", особенно тем, кто пострадал и продолжает страдать от пандемии, которая застала нас всех врасплох, перевернув мир с ног на голову. Было непросто! Ваша смелость, отношение и решимость стали той силой, что была нужна нам в этой напряжённой концовке чемпионата и борьбе за титул. Крепко всех обнимаю!", - написал Роналду в инстаграме.

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