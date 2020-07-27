Роналду прокомментировал чемпионство "Ювентуса"

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Роналду прокомментировал чемпионство "Ювентуса"

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился эмоциями после завоевания очередного чемпионства своей команды.

Напомним, что "старая синьора" взяла скудетто в девятый раз подряд, для португальца - это второй титул победителя Серии А.

"Дело сделано! Мы - чемпионы Италии. Счастлив второму чемпионству подряд, счастлив продолжать творить историю этого великого, выдающегося клуба. Этот титул посвящается всем болельщикам "Ювентуса", особенно тем, кто пострадал и продолжает страдать от пандемии, которая застала нас всех врасплох, перевернув мир с ног на голову. Было непросто! Ваша смелость, отношение и решимость стали той силой, что была нужна нам в этой напряжённой концовке чемпионата и борьбе за титул. Крепко всех обнимаю!", - написал Роналду в инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecco fatto! Campioni d’Italia Felicissimo per il secondo scudetto consecutivo e per continuare a costruire la storia di questo grande e splendido club. Questo titolo è dedicato a tutti i tifosi della Juve, in particolare a coloro che hanno sofferto e soffrono per la pandemia che ci ha colti tutti di sorpresa rovesciando il mondo. Non è stato facile! Il vostro coraggio, la vostra attitudine e la vostra determinazione sono state la forza di cui avevamo bisogno per affrontare questa stretta finale del campionato e lottare fino alla fine per questo titolo che appartiene a tutta l’Italia. Un grande abbraccio a voi tutti! #stron9er #finoallafine

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

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