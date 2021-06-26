Роналду прокомментировал достижение отметки в 300 миллионов подписчиков в инстаграме

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на то, что количество подписчиков в его инстаграме преодолело рубеж в 300 миллионов человек.

"300 миллионов! Какое восхитительное число! Спасибо вам за поддержку, всегда благодарен", - написал 36-летний футболист.

Напомним, что Роналду стал первым человеком с 300 миллионами подписчиков в инстаграме.

В минувшем сезоне форвард забил 36 голов и сделал 4 ассиста в 44 матчах.

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