Роналду прокомментировал достижение отметки в 800 голов за карьеру

Теги манчестер юнайтедкриштиану роналду

Роналду прокомментировал достижение отметки в 800 голов за карьеру

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду поделился эмоциями в связи с преодолением отметки в 800 забитых мячей в профессиональной карьере.

"Очень рад стать первым футболистом, забившим более 800 голов в официальных матчах. Какая изумительная и незабываемая серия. Спасибо всем моим болельщикам за то, что всегда были рядом со мной. Уже 801 гол. Серия продолжается", - написал португалец в твиттере.

Роналду отличился 130 раз в составе "МЮ", 5 - за "Спортинг", 450 - за "Реал", 101 - за "Ювентус", 115 - за сборную Португалии.

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