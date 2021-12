Роналду прокомментировал достижение отметки в 800 голов за карьеру

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду поделился эмоциями в связи с преодолением отметки в 800 забитых мячей в профессиональной карьере.

"Очень рад стать первым футболистом, забившим более 800 голов в официальных матчах. Какая изумительная и незабываемая серия. Спасибо всем моим болельщикам за то, что всегда были рядом со мной. Уже 801 гол. Серия продолжается", - написал португалец в твиттере.

Very happy to become the first football player to score more than 800 official goals. What an amazing and unforgettable run this is becoming… Thank you to all my supporters for always standing by my side. 801 and still counting! pic.twitter.com/1UqngjqE8V