Роналду прокомментировал достижение в 700 голов в карьере
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал достижение в 700-й голов в карьере. В матче отбора Евро-2020 с Украиной (1:2) футболист забил единственный гол за команду. Об этом сообщает Goal.
Подопечные Андрея Шевченко благодаря этой победе вышли в финал турнира..
"Не каждый сможет достичь такой цифры. Благодарен партнерам по команде и тренерам, они сделали меня тем, кем я являюсь. Разочарован поражением, но горд командой.
Я не ищу рекорды, они сами меня находят. Без навязчивой идеи достижения приходят сами", - сказал Роналду.
Напомним, 32-летний футболист забил 450 голов за "Реал", 118 - за "Манчестер Юнайтед", 95 - за сборную Португалии, 32 - за "Ювентус" и 5 за "Спортинг".
А еще: Украина обыграла Португалию и вышла на Евро-2020 | http://soccernews.ru
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