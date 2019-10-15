Роналду прокомментировал достижение в 700 голов в карьере

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал достижение в 700-й голов в карьере. В матче отбора Евро-2020 с Украиной (1:2) футболист забил единственный гол за команду. Об этом сообщает Goal.

Подопечные Андрея Шевченко благодаря этой победе вышли в финал турнира..

"Не каждый сможет достичь такой цифры. Благодарен партнерам по команде и тренерам, они сделали меня тем, кем я являюсь. Разочарован поражением, но горд командой.

Я не ищу рекорды, они сами меня находят. Без навязчивой идеи достижения приходят сами", - сказал Роналду.

Напомним, 32-летний футболист забил 450 голов за "Реал", 118 - за "Манчестер Юнайтед", 95 - за сборную Португалии, 32 - за "Ювентус" и 5 за "Спортинг".

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