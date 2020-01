Роналду прокомментировал гибель Коби Брайанта

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду опубликовал в твиттере пост, посвящённый гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта.

"Так грустно слышать душераздирающие новости о смерти Коби и его дочери Джинны. Коби был настоящей легендой и вдохновением для многих. Отправляю мои соболезнования его семье и друзьям, а также семьям всех, кто погиб в аварии. Покойся с миром, легенда", - написал португалец в микроблоге.

So sad to hear the heartbreaking news of the deaths of Kobe and his daughter Gianna. Kobe was a true legend and inspiration to so many. Sending my condolences to his family and friends and the families of all who lost their lives in the crash. RIP Legend pic.twitter.com/qKb3oiDHxH