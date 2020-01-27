Роналду прокомментировал гибель Коби Брайанта
Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду опубликовал в твиттере пост, посвящённый гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта.
"Так грустно слышать душераздирающие новости о смерти Коби и его дочери Джинны. Коби был настоящей легендой и вдохновением для многих. Отправляю мои соболезнования его семье и друзьям, а также семьям всех, кто погиб в аварии. Покойся с миром, легенда", - написал португалец в микроблоге.
So sad to hear the heartbreaking news of the deaths of Kobe and his daughter Gianna. Kobe was a true legend and inspiration to so many. Sending my condolences to his family and friends and the families of all who lost their lives in the crash. RIP Legend pic.twitter.com/qKb3oiDHxH— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) January 26, 2020
Напомним, что Брайант погиб в результате крушения личного вертолёта. Он летел со своей 13-летней дочерью на баскетбольную тренировку.
Легендарный игрок "Лос-Анджелес Лейкерс" пять раз становился чемпионом НБА, а также дважды выигрывал Олимпийские игры в составе сборной США.
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Легендарный баскетболист "Лейкерс" Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
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