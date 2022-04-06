Роналду прокомментировал награду лучшему игроку месяца в "Манчестер Юнайтед"

Теги криштиану роналдуманчестер юнайтед

Роналду прокомментировал награду лучшему игроку месяца в "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Роналду\Автор неизвестен

Нападающий сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду прокомментировал награду лучшему игроку месяца в стане "красных дьяволов".

"Индивидуальные достижения всегда приветствуются, но они стоят гораздо больше, когда они связаны с коллективными победами. Есть еще многое, за что нужно бороться до конца сезона, и мы не должны отказываться от достижения возможных целей. 

Спасибо всем, кто принял участие в голосовании за лучший гол и лучшего игрока месяца. Давайте попробуем достигнуть большего! Давайте бороться до последнего вздоха! Вперед, "дьяволы"!" – написал Роналду в своей соц.сети.

Также АПЛ признала гол португальца в ворота "Тоттенхэма" лучшим в марте.

Также не пропустите: Куртуа обратился к потенциальным покупателям "Челси". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Кейн не против переговоров с "Манчестер Юнайтед"

Кейн не против переговоров с "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов