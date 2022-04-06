Роналду прокомментировал награду лучшему игроку месяца в "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Роналду\Автор неизвестен

Нападающий сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду прокомментировал награду лучшему игроку месяца в стане "красных дьяволов".

"Индивидуальные достижения всегда приветствуются, но они стоят гораздо больше, когда они связаны с коллективными победами. Есть еще многое, за что нужно бороться до конца сезона, и мы не должны отказываться от достижения возможных целей.

Спасибо всем, кто принял участие в голосовании за лучший гол и лучшего игрока месяца. Давайте попробуем достигнуть большего! Давайте бороться до последнего вздоха! Вперед, "дьяволы"!" – написал Роналду в своей соц.сети.

Также АПЛ признала гол португальца в ворота "Тоттенхэма" лучшим в марте.

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