Роналду прокомментировал нереализованный пенальти
Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен
Форвард сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду поделился мнением о нереализованном пенальти в матче против сборной Ирландии (2:1).
"Это часть игры, часть этого занятия. Иногда ты забиваешь, а иногда ошибаешься. Но я верю в себя до конца игры. Я очень счастлив забить и выиграть матч", – сказал Криштиану.
Напомним, что 12-й минуте голкипер Гэвин Базуну отразил удар Роналду с точки. Уже после этого нападающий стал автором дубля в матче и побил мировой рекорд по голам за сборную.
Также не пропустите: "Атлетико" хотел подписать лидера "Аталанты". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Отец Вашича рассказал о клубах, которые хотели подписать игрока
-
Ди Мария не включил Роналду в пятерку лучших игроков, с которыми играл
-
Роналду прокомментировал свой новый рекорд
-
Райан Шерки назвал клуб своей мечты
-
Артета высказался о трансферной кампании "Арсенала"
-
Рауль Альбиоль высказался о Мбаппе
-
Тренер женской команды "Манчестер Юнайтед" прокомментировал трансфер Роналду
-
Пьянич может перейти в турецкий топ-клуб
-
Роналду прокомментировал нереализованный пенальти
-
Хабиб рассказал, когда узнал о переходе Роналду в "Манчестер Юнайтед"
-
Официально: Крицюк - футболист "Зенита"
-
Гризманн попрощался с болельщиками "Барселоны"
-
"Атлетико" хотел подписать лидера "Аталанты"
-
1
Руководство "Барселоны" не довольно футболом команды
-
Несколько игроков "Реала" близки к возвращению из лазарета
-
Сауль рассказал о возможной переходе в "Барселоне"
-
Пьянич отказался от перехода в "Зенит"
-
Эдерсон рассказал о своих целях в "Манчестер Сити"
-
2
Ди Мария рассказал о прозвище Месси в команде
-
В "Зените" высказались по поводу латиноамериканских сборников
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3