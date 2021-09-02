Роналду прокомментировал нереализованный пенальти

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Роналду прокомментировал нереализованный пенальтиФото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Форвард сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду поделился мнением о нереализованном пенальти в матче против сборной Ирландии (2:1).

"Это часть игры, часть этого занятия. Иногда ты забиваешь, а иногда ошибаешься. Но я верю в себя до конца игры. Я очень счастлив забить и выиграть матч", – сказал Криштиану.

Напомним, что 12-й минуте голкипер Гэвин Базуну отразил удар Роналду с точки. Уже после этого нападающий стал автором дубля в матче и побил мировой рекорд по голам за сборную.

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